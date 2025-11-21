Terör devletine UEFA’dan men talebi: İsrail hesap vermezse geleceğimiz yok olacak

21 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.11.2025 18:53
Katil İsrail’in Orta Doğu’da uyguladığı soykırıma yönelik tepkiler kamuoyunda büyüyerek devam ediyor. Son olarak “CODEPINK” ve “Game Over Israel”, 200’ün üzerinde kadının imzasıyla İsrail’in UEFA’dan men edilmesini talep etti.

Katil İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel organizasyonu ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CODEPINK, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'e nüfuzunu kullanması talebiyle mektup gönderdi.

"İSRAİL HESAP VERMEZSE GELECEĞİMİZ YOK OLACAK"

Soykırımın normalleştirilmemesi gerektiğinin vurgulandığı mektupta, "İsrail soykırım yapıyor. Bu mektubun yazıldığı sırada, ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Gazze Şeridi'ni vahşice bombalıyorlar. Size birer hemcins, eş, anne ve öncüler olarak yazıyor ve İsrail'i Avrupa futbolundan uzaklaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyoruz. İsrail hesap vermezse, Filistin ve Filistinliler yok edilmeye devam edecek. Geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği büyük tehlike altında olacak. Şimdi, her bireyin küresel geleceği korumak için gücünü kullanmasının zamanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Mektup, aralarında aktris Juliet Stevenson ve Denise Gough, müzik grubu Garbage'ın solisti Shirley Manson, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve televizyon kişiliği Paloma Faith'in de bulunduğu isimler tarafından imzalandı.

