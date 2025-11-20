Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler be lli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar :

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antal yaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler