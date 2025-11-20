20 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.11.2025 15:27
ABONE OL
Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler be lli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar :

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antal yaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör