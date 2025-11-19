Milli Takım’ın Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri netleşti

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 08:44
2026 Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasının son maçında deplasmanda İspanya ile berabere kalan Türkiye, gruptan ikinci olarak çıkarak play-off'a kaldı. Millilerin play-off'taki muhtemel 4 rakibi de belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.

La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada milli takımın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı.

Bu sonuçla Türkiye, grubu 13 puanla 2. sırada bitirdi. Grupta ilk puan kaybını yaşayan ve 16 puan toplayan İspanya ise grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Milli Takım, grubu İspanya'nın ardından 2. sırada bitirerek play-off'a kaldı. (A Haber arşiv)Milli Takım, grubu İspanya'nın ardından 2. sırada bitirerek play-off'a kaldı. (A Haber arşiv)

MİLLİLER, DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN PLAY-OFF'LARDA MÜCADELE EDECEK
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.

Son 4 bilet için eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.

Milli takımın 1. torbada yer alacağı kura çekimi sonucunda play-off turunun ilk ayağında 1. torbadaki ekipler, 4. torbadan gelen takımla sahasında karşılaşacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki turda 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek.

Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Milli Takım'da Deniz Gül'ün (sağdaki) golü sonrası yaşanan sevinç. (A Haber arşiv)Milli Takım'da Deniz Gül'ün (sağdaki) golü sonrası yaşanan sevinç. (A Haber arşiv)

MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF'UN İLK AYAĞINDAKİ MUHTEMEL 4 RAKİBİ
Milli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu.

Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.

Salih Özcan'ın golü sonrası Milli Takım'ın yaşadığı sevinç (A Haber arşiv)Salih Özcan'ın golü sonrası Milli Takım'ın yaşadığı sevinç (A Haber arşiv)

İSPANYA'YA İLK GOLLER TÜRKİYE'DEN
Grupta oynadığı 5 maçı gol yemeden kapatan İspanya, gruptaki ilk gollerini Türkiye'den yedi.

Milli takımın Deniz Gül ile bulduğu gol, İspanya'nın grupta yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise Salih Özcan'dan geldi.

Deniz 5. maçında, Salih de 27. maçında A Milli Takım'daki ilk gollerini İspanya'ya attı.

