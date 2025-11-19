Milli Takım’ın Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.



La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada milli takımın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı.



Bu sonuçla Türkiye, grubu 13 puanla 2. sırada bitirdi. Grupta ilk puan kaybını yaşayan ve 16 puan toplayan İspanya ise grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.