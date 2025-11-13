Türkiye - Bulgaristan maçını İskoç hakem Nick Walsh yönetecek
Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan’ı konuk edeceği karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nick Walsh yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5'inci maçında cumartesi günü saat 20.00'de Bulgaristan'ı konuk edecek.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.
Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nick Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.
Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.