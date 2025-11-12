12 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri Bir dönem Chelsea forması giyen Oscar hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Chelsea forması giyen Oscar hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.11.2025 16:02
ABONE OL
Bir dönem Chelsea forması giyen Oscar hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın Sao Paulo takımında oynayan 34 yaşındaki orta saha Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kulüp, oyuncunun durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen orta saha oyuncusu Oscar, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Kariyerinde 2012–2017 yıllarında Chelsea forması giyen ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Aralık 2024'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya dönmüştü.

Sakatlıklarla mücadele ettiği 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Oscar, 2 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir dönem Chelsea forması giyen Oscar hastaneye kaldırıldı Bir dönem Chelsea forması giyen Oscar hastaneye kaldırıldı Bir dönem Chelsea forması giyen Oscar hastaneye kaldırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör