CANLI | TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor

ahaber.com.tr
30.10.2025
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor, sahasında 12 Bingölspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz..

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Mücahit İbrahimoğlu, J. Calusic, Utku Eriş, Yasir Subaşı, M. Ştefanescu, İsmail Esat Buğa, Pedrinho, Melih Bostan, M. Bjorlo, Kaan Akyazı

12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Berkay Arı, Hüseyincan Kırıkçı, Mustafa Damar, Faruk Öcal, Melih Alcu, Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Burak Çelik, Eren Aydın, Yusuf Efe Saydam, Umut Dilek

