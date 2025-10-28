SMS Grup Sarıyerspor deplasmanda 52 Orduspor FK'yı mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geldi. SMS Grup Sarıyerspor bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Saat 15.30'da başlayan ve Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan mücadele, SMS Grup Sarıyerspor bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı.
52 ORDUSPOR FK - SMS GRUP SARIYERSPOR 11'LER
52 Orduspor FK: Taha, Dağhan, Yunus, Yiğit, Enes, Umut Can, Mustafa, Yağızcan, Rıdvan, Yılmaz, Eray
SMS Grup Sarıyerspor: Furkan, Eşref, Fethi, Fatih, Oğuzhan, Traore, Urie, Muhammed Mert, Muhammet, Anıl, Baran