SMS Grup Sarıyerspor deplasmanda 52 Orduspor FK’yı mağlup etti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Saat 15.30'da başlayan ve Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan mücadele, SMS Grup Sarıyerspor bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı.

52 ORDUSPOR FK - SMS GRUP SARIYERSPOR 11'LER

52 Orduspor FK: Taha, Dağhan, Yunus, Yiğit, Enes, Umut Can, Mustafa, Yağızcan, Rıdvan, Yılmaz, Eray

SMS Grup Sarıyerspor: Furkan, Eşref, Fethi, Fatih, Oğuzhan, Traore, Urie, Muhammed Mert, Muhammet, Anıl, Baran