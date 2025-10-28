28 Ekim 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 13:45
ABONE OL
FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirdi. Zor günler geçiren ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran Sivasspor ligde 14. sırada yer alıyor.

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. FIFA'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör