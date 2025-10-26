Türkiye’den U15 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 13 Madalya

Fotoğraf (DHA)

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Karadağ'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda genç sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek 13 madalya ile bizleri gururlandırdı. Bu sonuç, Türk boksunun altyapıdan yetişen sporcularıyla geleceğe güvenle bakabileceğinin en somut göstergesidir. Sporcularımız yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, gösterdikleri mücadele, disiplin ve azimleriyle de bizlere büyük bir umut verdiler. Federasyon olarak bizler, gençlerimizin gelişimi için her türlü imkânı seferber etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de altyapı çalışmalarına, antrenör eğitimlerine ve uluslararası müsabaka deneyimlerine büyük önem vereceğiz.Elde edilen bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve ailelerimizi yürekten kutluyorum. İnancımız odur ki; bu çocuklarımız yarının olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları olacak. Türk boksunu daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Milli sporcuların madalya dağılımı ise şöyle oldu:

Altın Madalya:

Esmanur Yurtseven – 57 kg

Gümüş Madalya :

Yağız Kıymaz – 52 kg

Yağmur Eryurt – 75 kg

Berna Akardere – 42 kg

Fatima Amine Seferoğlu – 54 kg

Bronz Madalya :

Ercihan Demirhan – 40 kg

Arda Fidan – 44 kg

Yenerhan Eroğlu – 75 kg

Burak Gediağaç – 90 kg

Ümmügülsüm Arlı – 46 kg

İvana Kılcı – 63 kg

Miray Şahin – 80 kg

Nedime Bulat – +80 kg