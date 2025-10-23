23 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 14:20
ABONE OL
Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın (24 Ekim Cuma) start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın zorlu mücadelelerinde görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

- Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Süper Ligde 10 hafta maçları yarın başıyorSüper Ligde 10 hafta maçları yarın başıyor SÜPER LİG'DE 10 HAFTA MAÇLARI YARIN BAŞIYOR

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör