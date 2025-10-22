Roma-Viktoria Plzen maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

22 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.10.2025 14:48
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma-Viktoria Plzen maçını yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Meler'in yarın İtalya'nın Roma ile Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını yöneteceği bildirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

