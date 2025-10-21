Alperen Şengün yüzük hedefiyle sezonu açıyor!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gösterdiği performansla bir kez daha adından söz ettiren Alperen, yarın sabaha karşı başlayacak 2025-2026 sezonunda Rockets'ı NBA'in zirvesine taşımaya çalışacak.

NBA'de bu sezon bir diğer milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers forması giyecek.

ALPEREN ÖNDERLİĞİNDEKİ ROCKETS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Her geçen sene performansını yükselten ve EuroBasket 2025'te milli takıma liderlik ederek kazanılan gümüş madalyada başrol oynayan Alperen, yeni sezonda Rockets'ın şampiyonluğu için ter dökecek.

Alperen Şengün, geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Ligde 5. yılını geçirecek Alperen, all-star seçildiği geçen sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Yıldız basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off oynayıp all-star seçildiği sezonun ardından bu sene şampiyonluk yüzüğü için daha iddialı şekilde parkelere dönecek.

ALPEREN-DURANT İKİLİSİNİN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Rockets ile 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.

Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'in Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak.

Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına kuşkusuz sezonun kaderini belirleyecek.

ADEM BONA SÜRESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞACAK

Adem Bona, Philadelphia 76ers'ta aldığı süreyi artırarak takımın vazgeçilmezleri arasına girmeye çalışacak.

NBA'de ikinci yılını geçirecek Adem, geçen sezon 58 maçta sahaya çıktı.

Maç başına 15,6 dakika süre alan milli oyuncu, sezonu 5,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,2 blok ortalamalarıyla tamamladı.