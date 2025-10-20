Trendyol Süper Lig’de 9. hafta maçları tamamlandı

Haftanın kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.