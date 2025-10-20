Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 2-3
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
Zecorner Kayserispor-Samsunspor: 1-3
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-0
Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: 3-2
Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Öte yandan Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:
24 Ekim Cuma:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
