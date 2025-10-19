Basketbol derbisinde kazanan Kanarya! MAÇ SONUCU | Galatasaray MCT Technic 76 - 85 Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 85-76 mağlup oldu.
Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
Karşılaşmaya daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 23-16 önde kapmayı başardı. 2'nci periyotta oyuna denge getiren ev sahibi ekip soyunma odasına 2 sayı geride gitti: 42-44
İkinci yarıda da karşılıklı sayılar vardı ve 3'üncü periyot da iki sayı farkla, 56-58 konuk ekip lehine sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Galatasaray'dan James Palmer Jr. olurken Fenerbahçe'den Tarık Biberovic ve Melli 18'er sayı üretti.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 16-23 (FENERBAHÇE LEHİNE)
2. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 42-44 (FENERBAHÇE LEHİNE)
3. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 56-58 (FENERBAHÇE LEHİNE)
4. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko: 76-85 (FENERBAHÇE LEHİNE)
Müsabakayı Fenerbahçe Beko 85-76 kazandı. Fenerbahçe Beko ligde 3 galibiyetine ulaştı. Galatasaray MCT Technic ise ikinci yenilgisini yaşadı.
SADETTİN SARAN MAÇI YAKINDAN TAKİP ETTİ
Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri takip etti.
Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.
