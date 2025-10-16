16 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında düdük çalacak isimler

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında düdük çalacak isimler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 12:15
ABONE OL
Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında düdük çalacak isimler

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Başakşehir - Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan atandı. Fenerbahçe - Karagümrük maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Başakşehir - Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan atandı. Fenerbahçe - Karagümrük maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı ve hakemler

18 Ekim 2025 Cumartesi
Konyaspor - Kocaelispor | Kadir Sağlam
Beşiktaş - Gençlerbirliği | Oğuzhan Çakır
Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Halil Umut Meler
Başakşehir - Galatasaray | Atilla Karaoğlan

19 Ekim 2025 Pazar
Kayserispor - Samsunspor | Ümit Öztürk
Alanyaspor - Göztepe | Ali Yılmaz
Gaziantep FK - Antalyaspor | Erdem Mertoğlu
Fenerbahçe - Karagümrük | Ali Şansalan

20 Ekim 2025 Pazartesi
Eyüpspor - Kasımpaşa | Cihan Aydın

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör