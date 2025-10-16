Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında düdük çalacak isimler
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Başakşehir - Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan atandı. Fenerbahçe - Karagümrük maçını ise Ali Şansalan yönetecek.
İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı ve hakemler
18 Ekim 2025 Cumartesi
Konyaspor - Kocaelispor | Kadir Sağlam
Beşiktaş - Gençlerbirliği | Oğuzhan Çakır
Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Halil Umut Meler
Başakşehir - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
19 Ekim 2025 Pazar
Kayserispor - Samsunspor | Ümit Öztürk
Alanyaspor - Göztepe | Ali Yılmaz
Gaziantep FK - Antalyaspor | Erdem Mertoğlu
Fenerbahçe - Karagümrük | Ali Şansalan
20 Ekim 2025 Pazartesi
Eyüpspor - Kasımpaşa | Cihan Aydın