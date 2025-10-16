Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında düdük çalacak isimler

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Başakşehir - Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan atandı. Fenerbahçe - Karagümrük maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

İşte Süper Lig'de 9. haftanın programı ve hakemler



18 Ekim 2025 Cumartesi

Konyaspor - Kocaelispor | Kadir Sağlam

Beşiktaş - Gençlerbirliği | Oğuzhan Çakır

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Halil Umut Meler

Başakşehir - Galatasaray | Atilla Karaoğlan



19 Ekim 2025 Pazar

Kayserispor - Samsunspor | Ümit Öztürk

Alanyaspor - Göztepe | Ali Yılmaz

Gaziantep FK - Antalyaspor | Erdem Mertoğlu

Fenerbahçe - Karagümrük | Ali Şansalan



20 Ekim 2025 Pazartesi

Eyüpspor - Kasımpaşa | Cihan Aydın