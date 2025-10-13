UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a U-21 maçında görev

13 Ekim 2025, Pazartesi
UEFA, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır'a 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak olan U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görev verdi.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçını yönetecek.

Hakem Oğuzhan Çakır, UEFA tarafından U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak maçta görevlendirildi. İsveç'in Jönköping şehrindeki Stadsparkvallen Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Karşılaşmada Ali Yılmaz 4. hakem olarak görev yapacak.

