Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı! Ezeli rekabette puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 8’inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü 12’nci dakikada Abraham atarken Galatasaray’ın tek golü 55’inci dakikada İlkay Gündoğan’dan geldi. Sarı-kırmızılı takımda 35’inci dakikada Davinson kırmızı kart gördü. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
İLK DEVREDE BEŞİKTAŞ FIRTINASI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, maçın 10. dakikasında Emirhan'ın kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla gole yaklaştı.
Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu tamamlayan Tammy Abraham, siyah-beyazlı ekibi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
DAVINSON SANCHEZ KIZARDI
Maçın 34. dakikasında Cerny'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Rafa Silva, kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyken Davinson Sanchez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Kolombiyalı stoper bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
İKİNCİ DEVREYE HIZLI BAŞLANGIÇ
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, Torreira'nın ön alan baskısı sonucu kazandığı topta İlkay Gündoğan'ın golü ile eşitliği yakaladı.
RAFA SILVA NET POZİSYONU HARCADI
Maçın 74. dakikasında hızlı çıkan Beşiktaş, Cengiz Ünder'in ceza sahasına çevirdiği topta Portekizli yıldız Rafa Silva ile net bir pozisyondan faydalanamadı.
Karşılaşmanın devamında başka gol olmazken, Galatasaray bu beraberlikle puanını 22'ye yükseltti ve namağlup unvanını korudu. Beşiktaş ise kazandığı 1 puanla puanını 1 maç eksiği ile 13'e çıkardı.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDEKİ 500. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın attığı golle Beşiktaş derbilerinde 500. golünü kaydetti.
KARTAL 5 MAÇ SONRA SEYRANTEPE'DEN PUANLA DÖNDÜ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Kartal bu sonuçla ezeli rakibinin evinde 5 maç sonra puanla tanıştı. Karşılaşmada Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada kaydettiği gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
GALATASARAY, SAHASINDAKİ YENİLMEZLİĞİNİ 29 MAÇA ÇIKARDI
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezliği sürdürdü.
RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Cimbom, daha sonra burada Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
GALATASARAY BU SEZON LİGDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Mücadelede 10 kişi kalan ve 1-0 da geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maça kadar ligde 7'de 7 yapan Aslan, böylece bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.
İLKAY GÜNDOĞAN İLK GOLÜNÜ DERBİDE ATTI
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü İlkay Gündoğan'dan geldi. Müsabakanın 55. dakikada baskı sonucu kazanılan topu ceza sahası içinde alan İlkay, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.
Bu sezon sarı-kırmızılılara transfer olan 34 yaşındaki futbolcu böylece ilk gol sevincini yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan İlkay Gündoğan, 77. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
FİLİSTİN VE SERGEN YALÇIN PANKARTI
Filistin'de İsrail'in 2 yıldır uyguladığı katliamı unutmayan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde "Filistin'de insanlık ölüyor. Dünya soykırımı canlı izliyor." pankartına yer verdi.
Öte yandan Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesinde kardeşi vefat eden Sergen Yalçın'ı da unutmadı. Sarı-kırmızılı tribünlerde Beşiktaş'ın hocası Yalçın'a baş sağlığı dileği içeren bir pankart da yer aldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
10. dakikada sağ taraftan Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Tammy Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
28. dakikada Ismail Jakobs'un pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
34. dakikada Vaclav Cerny'nin savunma arası attığı pasta topla ilerleyen Rafa Silva, ceza yayı üzerinden Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, son oyuncuya faul yapıldığı için Sanchez'i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
38. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
(İKİNCİ YARI)
55. dakikada savunmadan çıkmaya çalışırken ceza yayı sol tarafında Wilfred Ndidi'den topu kapan Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından İlkay Gündoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
74. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in pasında penaltı noktası yakınından Rafa Silva'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
83. dakikada ceza yayı gerisinden Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cengiz Ünder'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+ maçın hakemi mücadeyi bitiren düdüğü çaldı. Maç sonucu 1-1
MAÇ ÖNÜ NOTLAR
VİNCENZO MONTELLA DERBİYİ STATTAN TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Dirketörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden izledi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Dirketörü Vincenzo Montella da takip etti. Montalla, müsabakayı protokol tribününden izledi.
Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim'de de Kocaeli'nde Gürcistan ile mücadele edecek.
DERBİYE BASINDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 9'u yabancı olmak üzere toplam 328 basın mensubu takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, bu önemli mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 9'u yabancı toplam 328 basın mensubu akredite yaptırdı.
Hollanda, Brezilya, Fransa, Filistin, İtalya, Gürcistan ve Avusturya'dan basın mensupları, bu önemli müsabakayı yerinden takip etti.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
