Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı! Ezeli rekabette puanlar paylaşıldı

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada sağ taraftan Vaclav Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Tammy Abraham meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

28. dakikada Ismail Jakobs'un pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Vaclav Cerny'nin savunma arası attığı pasta topla ilerleyen Rafa Silva, ceza yayı üzerinden Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, son oyuncuya faul yapıldığı için Sanchez'i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

38. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada arka direkte El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

(İKİNCİ YARI)

55. dakikada savunmadan çıkmaya çalışırken ceza yayı sol tarafında Wilfred Ndidi'den topu kapan Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından İlkay Gündoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in pasında penaltı noktası yakınından Rafa Silva'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

83. dakikada ceza yayı gerisinden Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cengiz Ünder'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+ maçın hakemi mücadeyi bitiren düdüğü çaldı. Maç sonucu 1-1

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

VİNCENZO MONTELLA DERBİYİ STATTAN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Dirketörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Dirketörü Vincenzo Montella da takip etti. Montalla, müsabakayı protokol tribününden izledi.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim'de de Kocaeli'nde Gürcistan ile mücadele edecek.

DERBİYE BASINDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 9'u yabancı olmak üzere toplam 328 basın mensubu takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, bu önemli mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 9'u yabancı toplam 328 basın mensubu akredite yaptırdı.

Hollanda, Brezilya, Fransa, Filistin, İtalya, Gürcistan ve Avusturya'dan basın mensupları, bu önemli müsabakayı yerinden takip etti.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: