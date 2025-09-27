Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta heyecanı!
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, yarın (28 Eylül Pazar) oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Kadınlar Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
1 Ekim Çarşamba:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
8 Ekim Çarşamba:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı (Çamlıca)
17.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)