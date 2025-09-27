Hentbol Kadınlar Süper Lig’de 3. hafta heyecanı!

27 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.09.2025 09:49
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, yarın (28 Eylül Pazar) oynanacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Kadınlar Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

1 Ekim Çarşamba:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)

8 Ekim Çarşamba:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı (Çamlıca)

17.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)

