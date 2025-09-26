Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 14:42 Güncelleme: 26.09.2025 15:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekildi.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra 3. tur maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. TFF takvimine göre 4. ve son eleme turu da aralık ayında gerçekleşecek.

56 takım tek maç eleme usulü ile 4. tura yükselme mücadelesi verecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor Kulübü

Orduspor 1967 AŞ - Merkür Jet Erbaaspor

Beykoz Anadoluspor - Yalova 77 Spor Kulübü

Çankaya SK - 1461 Trabzon

Fatsa Bld. - İmaj Yapı Altyapı Van Spor

Kepez Spor - Sivasspor

Çorum FK - Kütahya Spor

Erciyes Spor Kulübü-Ankara Keçiörengücü

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor

52 Orduspor Futbol Kulübü - Sarıyer

Corendon Alanyaspor - Bursa Yıldırım

Sipay Bodrum FK - Zonguldak Spor FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Bld - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor Kulübü - Menemen FK

Silifke Bld. - Amed Sportif Faaliyetler

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor

1926 Bulancak Spor - Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Bld. - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor

Dersimspor - Fethiyespor

Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor

Aliağa FK - Serik Spor

Isparta 32 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Manisa FK - Muğlaspor Kulübü

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

