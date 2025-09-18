Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı!
Trendyol 1. Lig'in 6. haftası yarın (19 Eylül Cuma) oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde lider konumda bulunan Çorum FK, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Serikspor-Bandırmaspor (Aktepe)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Mersin)
20 Eylül Cumartesi:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor (Yeni Adana)
21 Eylül Pazar:
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)