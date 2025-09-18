Orduspor FK turladı! Giresunspor 2-1 mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonun 2. ayağında Giresunspor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde 52 Orduspor FK deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada Senel Aydemir ile öne geçti.

İkinci yarıda ağırlığını koyan 52 Orduspor 52 ve 90. dakikada Yusuf Mert Tunç'un golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrıldı.