Giriş: 18.09.2025 14:55 Güncelleme: 18.09.2025 17:04
Giresunspor-52 Orduspor FK maçı! ZTK’da futbol şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonun 2. ayağında Giresunspor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Giresun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

GİRESUNSPOR-52 ORDUSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile 52 Orduspor FK maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

