Giresunspor-52 Orduspor FK maçı! ZTK'da futbol şöleni
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonun 2. ayağında Giresunspor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Giresun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
GİRESUNSPOR-52 ORDUSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile 52 Orduspor FK maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.