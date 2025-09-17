Milli gurur! Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde

72 kilogramda güreşen Nesrin Baş yarı final maçında Çinli Zelu Li'yi 9-6 yenerek altın madalya kazanma şansını sürdürdü. Nesrin Baş final maçında yarın Ukraynalı Alla Belinska ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

(Fotoğraf: DHA)

Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kilogramda mücadele eden sporcumuz Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıkmıştı.