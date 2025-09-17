Milli gurur! Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde

17 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 20:09 Güncelleme: 17.09.2025 20:10
Hırvatistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar müsabakalarında mindere çıkan Nesrin Baş adını finale yazdırdı. Nesrin Baş final maçında yarın Ukraynalı Alla Belinska ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

72 kilogramda güreşen Nesrin Baş yarı final maçında Çinli Zelu Li'yi 9-6 yenerek altın madalya kazanma şansını sürdürdü. Nesrin Baş final maçında yarın Ukraynalı Alla Belinska ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kilogramda mücadele eden sporcumuz Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıkmıştı.

