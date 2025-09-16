Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda maçları yönetecek hakemler açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupanın 2. turunda 17 ve 18 Eylül tarihlerinde yapılacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
17 Eylül Çarşamba:
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor: Doğu Yılmaz
14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Onur Bingöl
14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Kemal Dizdar
14.30 Malatya Yeşilyurtspor-Adana 01 FK: Berkay Ağış
14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK: Levent Balcı
15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: Mehmet Terece
15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor: Burak Doğru
15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor: Ramazan Haymana
15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: Turhan Beyke
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor: Mikail Cihangir
15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor: Erdem Temel
15.00 Amasyaspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Aykut Sergin
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor: Berat Can Taşkesen
15.00 Silifke Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Gürkan Özbalkanlı
15.00 Kütahyaspor-Altınordu: Hasan Kaçar
15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankayaspor: Şahin Berker
15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: Semih Kurt
16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: Oğuzhan Gökçen
18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: Melih Kurt
19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: Berat Osmancıklı
19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: Burak Kamalak
19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: Yunus Emre Çiftçi
19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: Mustafa Hakan Belder
19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: Murat Kasap
19.00 Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: Muhammed Seyda Demirel
19.00 Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: Talha Öztürk
18 Eylül Perşembe:
14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Giresunspor-52 Orduspor: Tolga Akbaba
20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor: Yusuf Ziya Gündüz