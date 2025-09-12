Beşiktaş Jota Silva’nın transferini duyurdu

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı renklerine bağladı.

İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama: "Beşiktaşımıza Hoş Geldin Jota Silva

Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Portekizli yıldız Beşiktaş'ta 26 numaralı formayı giyecek.