Bizim Çocuklar’da hedef İspanya galibiyeti! Dünya Kupası için tarihi galibiyet hedefi | İşte Türkiye - İspanya maçı muhtemel 11’leri

07.09.2025
2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Erkek Futbol Takımımız, Konya'da son Avrupa Şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak. Gürcistan zaferiyle başladığı grupta, İspanya karşısında da kazanarak liderlik için iddialı konuma gelmek isteyen Milliler'de teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasında belirlediği 11 de netleşti. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Bizim Çocuklar, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İspanya averajla lider, Milli Takımımız ikinci sırada yer alıyor. Daha önce Konya'da Fransa ve Hollanda'yı sahadan sildik. Şimdi de tek hedefimiz, son Avrupa şampiyonu Boğalar'ı da devirip çifte zafer yaşamak.

İŞTE TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Yunus
İspanya: Simon, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Porro, Zubimendi, Pedri, Williams, Yamal, Oyarzabal

A Milliler, İspanya karşısında 71 yıldır kazanamıyor. (A Haber arşiv)A Milliler, İspanya karşısında 71 yıldır kazanamıyor. (A Haber arşiv)

71 YILLIK HASRET
Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

Türkiye, İspanya'yı devirerek gruba 2'de 2 ile başlamak istiyor. (A Haber arşiv)Türkiye, İspanya'yı devirerek gruba 2'de 2 ile başlamak istiyor. (A Haber arşiv)

KURAYLA ELEDİK
A Milli Takımımız, 1954'te ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildik, rövanşı 1-0 kazandık. 3. maç da Roma'da 2-2 biterken, kura atışıyla finallere katıldık.

A Milliler, İspanya ile son olarak 2016 yılında karşılaşmıştı. (A Haber arşiv)A Milliler, İspanya ile son olarak 2016 yılında karşılaşmıştı. (A Haber arşiv)

9 YIL SONRA KONYA'DA
Bizim Çocuklar ile İspanya, son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup karşılaşmasını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

Dünya Kupası'nda gruplarını lider bitiren 12 takım turnuvaya doğrudan katılacak. (A Haber arşiv)Dünya Kupası'nda gruplarını lider bitiren 12 takım turnuvaya doğrudan katılacak. (A Haber arşiv)

LİDER KUPADA
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek.

