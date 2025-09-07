A Milli Kadın Voleybol Takımı dünya ikincisi oldu! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 09:24 Güncelleme: 07.09.2025 18:27
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu. Maçın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" dedi.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Ay-yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazandı.

SET SONUÇLARI

1. SET: İTALYA 25 - 23 TÜRKİYE

2. SET: İTALYA 13 - 25 TÜRKİYE

3. SET: İTALYA 26 - 24 TÜRKİYE

4. SET İTALYA 19 - 25 TÜRKİYE

5. SET İTALYA 15 - 8 TÜRKİYE

FİLENİN SULTANLARINDAN TARİHİ BAŞARI

Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez çıktığı finalde gümüş madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye setleri rahat skorlarla kazanırken, İtalya aldığı setlerde daha dar farklarla üstünlük sağladı.

Turnuvanın en skorer oyuncusu ise Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas ve Eda turnuvanın rüya takımına da girdi.

Rüya takımda ayrıca Brezilya'dan Gabi, İtalya'dan Orro ve Daniele Santerelli, Japonya'dan ise İshikawa yer aldı.

Milli takımımızın bundan önceki en iyi derecesi 2010 yılındaki altıncılıktı.

Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Maç sonucunun ardından Başkan Erdoğan, Filenin Sultanlarına tebrik mesajı yayınlayarak, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" dedi.

"FİLENİN SULTANLARI GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. 'Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

