A Milli Kadın Voleybol Takımı dünya ikincisi oldu! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’ya 3-2 mağlup olarak ikinci oldu. Maçın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" dedi.
Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Ay-yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazandı.
SET SONUÇLARI
1. SET: İTALYA 25 - 23 TÜRKİYE
2. SET: İTALYA 13 - 25 TÜRKİYE
3. SET: İTALYA 26 - 24 TÜRKİYE
4. SET İTALYA 19 - 25 TÜRKİYE
5. SET İTALYA 15 - 8 TÜRKİYE
FİLENİN SULTANLARINDAN TARİHİ BAŞARI
Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez çıktığı finalde gümüş madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye setleri rahat skorlarla kazanırken, İtalya aldığı setlerde daha dar farklarla üstünlük sağladı.
Turnuvanın en skorer oyuncusu ise Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas ve Eda turnuvanın rüya takımına da girdi.
Rüya takımda ayrıca Brezilya'dan Gabi, İtalya'dan Orro ve Daniele Santerelli, Japonya'dan ise İshikawa yer aldı.
Milli takımımızın bundan önceki en iyi derecesi 2010 yılındaki altıncılıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Maç sonucunun ardından Başkan Erdoğan, Filenin Sultanlarına tebrik mesajı yayınlayarak, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" dedi.
"FİLENİN SULTANLARI GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. 'Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?
A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.
Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?
- Yarın okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...
- Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?
- Türkiye’den tek köy listede! Dünyanın en güzel 50 köyü açıklandı: Bu gizli cenneti gören büyüleniyor
- KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
- EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...