Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Fotoğraftan sildi
2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Milli Takım kampında, Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ün, Fenerbahçe’ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül'de de Konya'da İspanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımında hazırlıklar devam ediyor. Gözler transfer döneminin en çok konuşulan ismi Kerem Aktürkoğlu çevrilirken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI
2024 yılında Galatasaray'dan ayrılıp Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcu bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray cephesinde büyük tepki yaratan bu hamle sonrası Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, eski takım arkadaşları Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takipten çıktı.
Taraflar arasında yaşananlar Milli takım kampına da sıçradı. Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi. Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
- 3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | DİYANET Mevlid Kandili kaç rekattan oluşur, hangi dualar okunur?
- Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?
- iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi
- AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞİYOR! Motorine zam mı gelecek? 3 Eylül benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
- Tövbe Duası Arapça ve Türkçe OKUNUŞU ve ANLAMI | Mevlid Kandili'nde İstiğfar nasıl edilir? Tövbe namazı kılınışı...
- Memur ve emeklisine ocak zammında 2. ipucu: En düşük 60 bin TL maaş şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire... İşte yeni tablo
- Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16'lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna hesap
- Kuvvetli rüzgar ve sağanak kuzeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor! 48 saate dikkat
- Eylül 2025 kira artış oranı hesaplama | İş yeri, dükkan, konut kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE-TÜFE oranı son dakika...