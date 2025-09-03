Yunus Akgün’den Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Fotoğraftan sildi

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül'de de Konya'da İspanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımında hazırlıklar devam ediyor. Gözler transfer döneminin en çok konuşulan ismi Kerem Aktürkoğlu çevrilirken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi.