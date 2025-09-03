Yunus Akgün’den Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Fotoğraftan sildi

03 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 11:59
2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Milli Takım kampında, Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ün, Fenerbahçe’ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül'de de Konya'da İspanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımında hazırlıklar devam ediyor. Gözler transfer döneminin en çok konuşulan ismi Kerem Aktürkoğlu çevrilirken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

TFF'nin sitesinde yer alan Milli Takım antrenman fotoğrafıTFF'nin sitesinde yer alan Milli Takım antrenman fotoğrafı

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

2024 yılında Galatasaray'dan ayrılıp Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcu bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray cephesinde büyük tepki yaratan bu hamle sonrası Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, eski takım arkadaşları Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takipten çıktı.

Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı fotoğrafYunus Akgün'ün sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı fotoğraf

Taraflar arasında yaşananlar Milli takım kampına da sıçradı. Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi. Yunus Akgün, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silerek sosyal medya hesabından paylaştı.

