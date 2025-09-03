Süper Lig'de 5'inci ve 6'ncı hafta programları açıklandı
Süper Lig’de 5'nci ve 6'ncı hafta maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 5'inci haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak.
Süper Lig'de haftaların programı şöyle:
5'inci hafta
13 Eylül Cumartesi:
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Samsunspor - Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK (Tüpraş)
14 Eylül Pazar:
17.00 Eyüpspor - Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kayserispor - Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Chobani)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
6'ncı hafta
19 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Antalyaspor - Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 Başakşehir FK - Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray - Konyaspor (RAMS Park)
