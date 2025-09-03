Kars 36 Spor-Anagold 24 Erzincanspor maçı! ZTK’da futbol şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kupada ilk tur maçında Kars 36 Spor ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıktı.

KARS 36 SPOR-24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Kars 36 Spor: Mehmet, Oktay, Alperen, Burak Can, Hakkı, Ali İhsan, Oluş, Ahmet Barış, Hüseyin, Batuhan, Yusuf

Anagold 24 Erzincanspor: Ömer, Emirhan, Emre, Hakan Eren, Tayyip Ebrar, Osman Reşat, Ahmet, Salih Emin, Kerim, Miraç, Sabit Hakan