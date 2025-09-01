Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde

FOTOĞRAF (AA)

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 4 sayı (5-1) fark yakaladı. Setin ortasında farkı 7'ye (14-7) yükselten milliler, İlkin Aydın, Eda Erdem, Melissa Vargas'la bulduğu sayılarla farkı iyice (20-11) artırdı. Etkili oyununu sürdüren Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan Slovenya, setin başlarında farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Gizem Örge ile defanstaki etkinliğini artıran milliler, Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le bulduğu sayılarla 13-13'te eşitliği yakaladı. Bu sayıların ardından iyice rahatlayan milli takım, setin ortalarını 3 sayı (16-13) önde geçti. Setin sonlarını daha etkili oynayan Slovenya eşitliği (24-24) yakalasa da daha az hata yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti 29-27, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda ABD ile eşleşti. Mücadele, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.