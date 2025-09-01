01 Eylül 2025, Pazartesi
A Milli Futbol Takımı Riva'da toplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.09.2025 18:40 Güncelleme: 01.09.2025 18:40
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı (İHA)A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplandı (İHA)

Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Milli Takım ile bir araya geldi.

