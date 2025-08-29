CANLI | Türkiye - Çekya | EuroBasket 2025 maçı

29 Ağustos 2025, Cuma
29.08.2025 14:53
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 macerası devam ediyor. Milliler, turnuvada ikinci maçta Çekya ile karşılaşıyor. 12 Dev Adam bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

12 Dev Adam bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

CANLI SKOR
1. Periyot sonucu
Türkiye: 21
Çekya: 27

Türkiye-Çekya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Çekya maçı TSİ 14.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

