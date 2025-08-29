CANLI | Türkiye - Çekya | EuroBasket 2025 maçı
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 macerası devam ediyor. Milliler, turnuvada ikinci maçta Çekya ile karşılaşıyor. 12 Dev Adam bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
A Milli Basketbol Takımı'mızın EuroBasket 2025 macerası sürüyor. Milliler, turnuvadan ilk maçtan Letonya karşısında aldığı zaferin ardından Çekya ile kozlarını paylaşıyor.
12 Dev Adam bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.
CANLI SKOR
1. Periyot sonucu
Türkiye: 21
Çekya: 27
Türkiye-Çekya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Çekya maçı TSİ 14.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.