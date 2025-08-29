A Milli Takım'ın aday kadrosu resmen açıklandı!
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde görev alacak aday kadrosu açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
KALECİLER:
Altay Bayındır – Berke Özer – Mert Günok – Uğurcan Çakır
DEFANS:
Abdülkerim Bardakcı – Çağlar Söyüncü – Eren Elmalı – Ferdi Kadıoğlu – Merih Demiral – Mert Müldür – Samet Akaydin – Yusuf Akçiçek – Zeki Çelik
ORTA SAHA:
Demir Ege Tıknaz – Hakan Çalhanoğlu – İsmail Yüksek – Kaan Ayhan – Orkun Kökçü – Salih Özcan
FORVET:
Arda Güler – Barış Alper Yılmaz – Can Uzun – Deniz Gül – İrfan Can Kahveci – Kenan Yıldız – Kerem Aktürkoğlu – Oğuz Aydın – Yunus Akgün