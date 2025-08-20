UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları başlıyor: Samsunspor Panathinaikos deplasmanında
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor, saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos’a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya) :
20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya):
20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi):
21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna):
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan):
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye):
21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) -Utrecht (Hollanda):
21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre):
21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika):
21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya):
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan):
22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz):