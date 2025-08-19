Arda Kardeşler’e görev! Avrupa’da o maçı yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral, üstlenecek.

Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem olacak. Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak maçta görev alacak.