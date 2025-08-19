19 Ağustos 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri Arda Kardeşler'e görev! Avrupa'da o maçı yönetecek

Arda Kardeşler'e görev! Avrupa'da o maçı yönetecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.08.2025 13:44
ABONE OL
Arda Kardeşler’e görev! Avrupa’da o maçı yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral, üstlenecek.

Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem olacak. Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak maçta görev alacak.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör