Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. eleme turu kuraları çekilecek: A Spor'dan yayınlanacak
Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre kura çekimi, kulüp temsilcilerinin de hazır bulunacağı törenle Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Tören, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Kupada 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak.