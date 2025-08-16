Muğla tenis takımından çifte zafer

Müsabakalarda üstün bir performans sergileyen sporcular, iki tur boyunca da rakiplerine şans tanımadı. Elde edilen bu çifte zaferle birlikte Muğla temsilcileri, 1-7 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.



Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Başarılarıyla gurur kaynağı olan Muğla tenis takımlarını ve antrenörlerİ tebrik ederek Türkiye Finalleri için başarı diledi.

