Galatasaray Sanchez ile sözleşme uzattı!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Davinson Sanchez ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Davinson Sanchez'in sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.