Galatasaray Sanchez ile sözleşme uzattı!

15 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 19:12 Güncelleme: 15.08.2025 19:17
Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır' denildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Davinson Sanchez ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Davinson Sanchez'in sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.

