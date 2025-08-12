PSG Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile sözleşme imzaladı

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.08.2025 11:47
Fransız Ligue 1 ekiplerinden PSG, Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Zabarnyi, İngiliz ekibi ile geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıktı.

Kulübün açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi'yi transfer etmekten mutluluk duyuyor. 6 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulübün Ukraynalı ilk oyuncusu olacak." denildi.

