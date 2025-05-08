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TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.05.2025 19:11
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TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yeni sezonun transfer takvimini açıkladı.

TFF tarafından yeni sezon transfer takvimi şöyle belirlendi:

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 Şubat 2026'da tamamlanacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, kulüplerin transfer planlamalarını bu tarihlere göre yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

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TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı
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