TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini duyurdu.
TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yeni sezonun transfer takvimini açıkladı.
TFF tarafından yeni sezon transfer takvimi şöyle belirlendi:
Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 Şubat 2026'da tamamlanacak.
Federasyondan yapılan açıklamada, kulüplerin transfer planlamalarını bu tarihlere göre yapmaları gerektiği hatırlatıldı.