TFF 2025-2026 sezonu transfer dönemlerini açıkladı

TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, yeni sezonun transfer takvimini açıkladı.

TFF tarafından yeni sezon transfer takvimi şöyle belirlendi:

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayıp, 10 Şubat 2026'da tamamlanacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, kulüplerin transfer planlamalarını bu tarihlere göre yapmaları gerektiği hatırlatıldı.