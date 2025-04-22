Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan ilk transfer: Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen ve Süper Lig'e yükselen Kocaelispor Ryan Mendes'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun devreye girdiğini duyurdu.
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol kanat oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı.
Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mendes'in sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.