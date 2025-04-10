Güreş Milli Takımı'ndan büyük başarı: Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu
Slovakya'nın başkenti Bratislava kentinde düzenlenen Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda milli takım tarih yazdı. Şampiyonada Serbest Güreş Milli Takımı, topladıkları 73 puanla birlikte takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.
Slovakya'nın Bratislava kentinde, 7-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde madalyalar ve takım halinde kupalar sahiplerini buldu. Şampiyonada Serbest Güreş Milli Takımı, topladığı 73 puanla birlikte takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu. Takım klasmanında Azerbaycan 119 puanla Avrupa şampiyonu olurken, Gürcistan ise 114 puanla Avrupa ikincisi oldu.
Milli takımda 86 kilogramda mücadele eden milli sporcu Osman Göçen ve 92 kilogramda mücadele eden Feyzullah Aktürk bronz madalya aldı.
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