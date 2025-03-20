A Millilerimiz Macaristan karşısında! Hedef Budapeşte öncesi avantajlı skor

Türkiye, A Ligi bileti için mücadelede. (AA)

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

ÜÇ OYUNCU İLK KEZ ADAY KADRODA

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

MACARLARDAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.