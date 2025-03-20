A Millilerimiz Macaristan karşısında! Hedef Budapeşte öncesi avantajlı skor
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan’ı ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yöneteceği maçta, kazanan ekip UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselecek. Rövanş ise 23 Mart’ta Budapeşte’de oynanacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.
TURU GEÇEN A LİGİ'NE
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI
Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.
ÜÇ OYUNCU İLK KEZ ADAY KADRODA
A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
MACARLARDAN FARKLI GALİBİYET
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
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