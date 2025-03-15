CANLI | Başakşehir - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş sonrası takımın başına geçen teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın bu sezon ilk deplasman galibiyeti için sahada yerini aldı. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor bugün deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içinde çizgiye inen Crespo'nun pasında ön direkte Piatek topla buluştu. Piatek'in pasında topu alan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
7. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Malheiro'nun ön direğe çevirdiği topa Banza'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
11. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza yayı içinde Berat kafayla pasını ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya aktardı. Yusuf'un sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
20. dakikada sol taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Piatek'in altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.
BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed, Opoku, Duarte, Lima, Ba, Kemen, Crespo, Deniz, Yusuf, Figueiredo, Piatek.
Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan genç çalıştırıcının, takımı nasıl yöneteceği büyük merak konusu. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmanda kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Sezon boyunca dalgalı bir performans sergileyen Trabzonspor, 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
Üst sıralara tırmanmak ve moral depolamak isteyen bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek çıkış yakalamanın peşinde. Öte yandan RAMS Başakşehir, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin izlerini silmeyi amaçlıyor.
36 puanla 7. sırada bulunan turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta?
RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
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