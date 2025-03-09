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Alperen Şengün Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 12:47
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Alperen Şengün Houston Rockets’ı galibiyete taşıdı

NBA'de Houston Rockets konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 146-117'lik skorla yendi. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blok ile oynadı.

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 146-117'lik skorla mağlup etti.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

ALPEREN'DEN NEW ORLEANS POTASINA 20 SAYI!

Ligdeki 39. galibiyetini elde eden Houston'da 31 dakika parkede kalan Alperen 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Dillon Brooks 27 sayı ve Aaron Holiday da 20 sayı ile mücadele etti.

Bu sezonki 47. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson'ın 20 sayısı ve Jose Alvarado'nun da 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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Alperen Şengün Houston Rockets’ı galibiyete taşıdı Alperen Şengün Houston Rockets’ı galibiyete taşıdı Alperen Şengün Houston Rockets’ı galibiyete taşıdı

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