Alperen Şengün Houston Rockets’ı galibiyete taşıdı

Fotoğraf: AFP

ALPEREN'DEN NEW ORLEANS POTASINA 20 SAYI!

Ligdeki 39. galibiyetini elde eden Houston'da 31 dakika parkede kalan Alperen 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Dillon Brooks 27 sayı ve Aaron Holiday da 20 sayı ile mücadele etti.

Bu sezonki 47. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson'ın 20 sayısı ve Jose Alvarado'nun da 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.