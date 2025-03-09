Alperen Şengün Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı
NBA'de Houston Rockets konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 146-117'lik skorla yendi. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blok ile oynadı.
NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 146-117'lik skorla mağlup etti.
ALPEREN'DEN NEW ORLEANS POTASINA 20 SAYI!
Ligdeki 39. galibiyetini elde eden Houston'da 31 dakika parkede kalan Alperen 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Dillon Brooks 27 sayı ve Aaron Holiday da 20 sayı ile mücadele etti.
Bu sezonki 47. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson'ın 20 sayısı ve Jose Alvarado'nun da 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
- Halkbank 2025 emekli promosyon ücreti | Halk Bankası promosyon başvurusu nasıl yapılır?
- Mart ayı dolunayı ne zaman? 2025 Kanlı ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 | 182 puanla farkını ortaya koydu! Türkiye kaçıncı sırada?
- YDS/1 sınav süresi 2025 | YDS saat kaçta başlayıp, bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2025! Başvurular ne zaman başlayacak?
- Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!
- Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!
- Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin kaç TL oldu?
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü | Emekçi Kadınlar Günü’ne özel en anlamlı mesajlar ve sözler