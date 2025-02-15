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Süper Lig’de derbi heyecanı! Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 14:23
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Süper Lig’de derbi heyecanı! Beşiktaş evinde Trabzonspor’u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada oynadığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla 6. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise yine aynı maç sayısında 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak hanesine 29 puan yazdırdı ve haftaya 9. basamakta giriş yaptı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Amir; Rashica, Rafa Silva, Muci ve İmmobile.

TRABZONSPOR: Uğurcan; Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa; Ozan, Mendy; Visca, Cham, Sikan ve Banza

STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.00

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

TOPLAMDA 141. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 140 mücadelede 56 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise galip gelen çıkmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 193, bordo-mavililer de 159 gol attı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

LİGDE 104. KEZ RAKİPLER

İki takım, ligde ise 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 38'e 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA ÜSTÜN

Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Resmi ve özel müsabakalarda oynanan 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım 112 gol atarken, bordo-mavili ekip de 57 kez ağları sarstı.
Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez 3 puana uzanan taraf oldu, 15 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlılar 79, bordo mavililer 45 gol kaydetti.

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