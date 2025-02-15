Süper Lig’de derbi heyecanı! Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlıyor
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada oynadığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla 6. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise yine aynı maç sayısında 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak hanesine 29 puan yazdırdı ve haftaya 9. basamakta giriş yaptı.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Amir; Rashica, Rafa Silva, Muci ve İmmobile.
TRABZONSPOR: Uğurcan; Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa; Ozan, Mendy; Visca, Cham, Sikan ve Banza
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.00
TOPLAMDA 141. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 140 mücadelede 56 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise galip gelen çıkmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 193, bordo-mavililer de 159 gol attı.
LİGDE 104. KEZ RAKİPLER
İki takım, ligde ise 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 38'e 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA ÜSTÜN
Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Resmi ve özel müsabakalarda oynanan 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım 112 gol atarken, bordo-mavili ekip de 57 kez ağları sarstı.
Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez 3 puana uzanan taraf oldu, 15 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlılar 79, bordo mavililer 45 gol kaydetti.
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