13 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Eski eşini sokak ortasında katletti! Canını kurtarmak için iş yerine sığındı

Eski eşini sokak ortasında katletti! Canını kurtarmak için iş yerine sığındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 06:34
ABONE OL
Eski eşini sokak ortasında katletti! Canını kurtarmak için iş yerine sığındı

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının hayatını kurtarmak için bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti.

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA KATLETTİ!

Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)Eski eşine dehşeti yaşattı (İHA)

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör