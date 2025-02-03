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Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 16:23 Güncelleme: 03.02.2025 16:42
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Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. TFF'den yapılan açıklamada dev maçın 15 Şubat'ta oynanacağı duyuruldu. İşte 24. haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.

İşte 24. haftanın programı...İşte 24. haftanın programı...

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
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