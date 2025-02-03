Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. TFF'den yapılan açıklamada dev maçın 15 Şubat'ta oynanacağı duyuruldu. İşte 24. haftanın programı...
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bu haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 24. haftanın programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)