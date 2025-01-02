Felipe Melo serbest kaldı: Fluminense resmen duyurdu

41 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Felipe Melo, kulübü Fluminense ile yollarını ayırdı. Brezilya Serie A temsilcisi, Melo ile yeni bir sözleşme yapılmayacağını duyurdu ve oyuncuya teşekkürlerini sunarak bir veda mesajı yayımladı.

FLUMINENSE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya ekibi, Melo'ya veda paylaşımı yaptı.

Bordo yeşilli ekip veda paylaşımında, "Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Flamengo altyapısında yetişen Felipe Melo daha sonra Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve Fluminense'de oynadı.